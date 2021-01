La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku nel finale del primo tempo di Inter-Milan ha infiammato la sfida di San Siro, facendo esplodere letteralmente i giocatori in campo. Lo svedese ha stuzzicato l’attaccante dell’Inter con una frase riguardante i riti voodoo che lo hanno spinto a firmare in passato per il Chelsea, parole che hanno scatenato Lukaku che non ha fatto nulla per trattenere la sua rabbia. I due non sono arrivati alle mani per un nulla, promettendosele nel tunnel senza però entrare a contatto.

La sentenza di Khabib

La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku ha infiammato non solo il derby ma anche i social, dove si sono sprecati i meme riguardanti lo scontro tra i due attaccante. In uno dei tanti post comparsi su Instagram, ha fatto molto discutere quello di 4-3-3, che ha pubblicato la foto del testa a testa Ibrahimovic-Lukaku accompagnato dalla domanda: “Chi vincerebbe questo scontro?“. La risposta l’ha data niente meno che Khabib Nurmagomevod, leggenda delle MMA, che ha indicato lo svedese come il vincitore dell’eventuale rissa. E se lo ha detto Khabib sicuramente c’è da credergli…