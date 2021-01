Il Milan batte il Torino a San Siro e si prende tre punti fondamentali per la propria classifica, salendo momentaneamente a +4 sull’Inter impegnata contro la Roma. Pioli può sorridere non solo per il successo ottenuto contro i granata, ma anche per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, assente dallo scorso 22 novembre.

Calcio volante

Lo svedese si è presentato con un riscaldamento davvero clamoroso, facendo passare la gamba sulla testa di un membro dello staff tecnico di Pioli per ben due volte. Un gesto davvero pazzesco carpito dalle telecamere e divenuto subito virale sui social: ecco il video…