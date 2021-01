Il rinnovo di Hamilton con la Mercedes sta tenendo l’intera Formula 1 con il fiato sospeso, il team teme di perdere il proprio faro mentre il circus è preoccupato per l’eventualità di dover fare a meno del personaggio più in vista del paddock.

La trattativa prosegue a singhiozzo, con Toto Wolff che comunque ha ammesso di essere molto fiducioso di arrivare alle firme prima dell’inizio ufficiale della stagione. Hamilton dal canto suo non si è sbilanciato, ma la sua volontà è quella di continuare a correre.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Hamilton, Toto Wolff fissa la possibile data della firma

Bottas snobba Hamilton

Chi sembra non curarsi del rinnovo di Hamilton è Valtteri Bottas, concentrato solo ed esclusivamente su se stesso in vista di una stagione che si preannuncia complicata. Il finlandese ha parlato del Mondiale 2021, non curandosi della situazione riguardante il compagno di squadra: “ho un obiettivo ben preciso. Per molti anni sono stato battuto dal mio compagno di squadra, quindi tutto quello su cui sono concentrato ora è quello di riuscire a essere io davanti. Di conseguenza, non mi importa di chi ci sarà al mio fianco il prossimo anno. Ogni pilota in Formula 1 è molto forte e può essere un serio concorrente. Come ho detto, è meglio concentrarsi su se stessi”.