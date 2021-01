Il rinnovo di Hamilton sembra ormai cosa quasi fatta, il pilota sta abbassando le proprie iniziali pretese e la fumata bianca pare dietro l’angolo, dopo mesi di tira e molla. La dead-line è fissata per il 12 marzo, quando in Bahrain andranno in scena i test pre-stagionali, ma difficilmente si arriverà a quella data per l’annuncio del rinnovo di Hamilton. Le pressioni della Mercedes sul pilota hanno funzionato, dunque già nel mese di febbraio tutti i tasselli del puzzle dovrebbero andare al loro posto.

L’ammissione di Toto Wolff

Sulla questione relativa al rinnovo di Hamilton si è soffermato Toto Wolff ai microfoni di RTL, svelando gli ultimi aggiornamenti: “il quadro generale sta cambiando. Avremo un grande cambio regolamentare il prossimo anno e un tetto ai costi che ci colpirà duramente. Tutti questi fattori hanno giocato un ruolo nelle nostre discussioni. E ovviamente guardiamo anche al futuro. Poi si entra nei dettagli, e non vogliamo essere messi sotto pressione. Dovrebbe essere un accordo ragionevole. E non siamo lontani dal raggiungerlo. Presto? ‘Presto’ è una parola con un significato indefinito, ma sì, presto. Contratto triennale? Non è detto. Vedremo nel prossimo futuro uno sviluppo sia a livello di tetto ai costi che di regolamentazione tecnica e dovremo tenere gli occhi aperti. Dunque stiamo discutendo sulla migliore opzione”.