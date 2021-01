I giorni passano, ma il rinnovo di Hamilton con la Mercedes non è ancora arrivato.

Il precedente contratto è ormai scaduto da dodici giorni, nel corso dei quali non sono giunti aggiornamenti sulla trattativa tra il campione del mondo e Toto Wolff. Le richieste del fresco baronetto d’Inghilterra non sono state ancora accettate dal team principal della Mercedes, ma appare chiaro che prima o poi la fumata bianca arriverà.

La conferma di papà Hamilton

A confermare che si giungerà ad un esito positivo della trattativa è stato Anthony Hamilton, papà di Lewis, intervenuto al sito del Daily Express: “per quanto ne so, continuerà a correre. Ama le corse e ama quello che fa. Ora è una voce autorevole all’interno del mondo dello sport, ed è una cosa fantastica, ma per quanto ne so, proseguirà. Gli ho parlato ieri per l’ultima volta, e sicuramente continuerà a correre. Non corre per i trofei, ma corre perché ama ciò che fa e ama essere d’ispirazione per gli altri. Al momento i suoi successi stanno ispirando i ragazzini che hanno un sogno che vogliono realizzare“.