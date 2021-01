Arrivano novità sorprendenti dall’Inghilterra per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, che si protrae ormai da parecchie settimane.

Il campione del mondo è al momento disoccupato, non ha alcun contratto e non può considerarsi un pilota del team di Brackley finché non firmerà un nuovo accordo. Pare però che le parti siano molto distanti, al punto che i media britannici sono arrivati a prefigurare una clamorosa rottura tra Hamilton e la Mercedes.

Clima teso

Secondo quanto riferito dal Daily Express, il rinnovo tra Hamilton e la Mercedes potrebbe addirittura non arrivare, dal momento che sarebbe vicina una clamorosa rottura per via della notevole differenza tra domanda e offerta. Nonostante il campione del mondo non abbia alternative, essendo tutti i sedili già occupati per il 2021, non ha intenzione di cedere e dunque potrebbe anche prendersi un anno sabbatico. Hamilton non ha gradito la proposta della Mercedes: un solo anno di contratto e un ingaggio inferiore rispetto a quello del 2020. Per questo motivo la fumata bianca non arriva e, a lungo andare, la trattativa potrebbe anche interrompersi.

Alternativa Russell

In caso di rottura clamorosa, il Daily Express ha individuato in George Russell il sostituto naturale per sostituire Lewis Hamilton in Mercedes. A favore del giovane pilota inglese ci sono vari elementi: innanzitutto la sua velocità, dimostrata nel GP di Sakhir, nonché il basso ingaggio che farebbe risparmiare al team di Brackley tanti soldi rispetto a Hamilton. Le prossime settimane stanno decisive, la Mercedes è giunta ormai ad un bivio decisivo: la questione pilota fa risolta in fretta per evitare inutili corse contro il tempo.