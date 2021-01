La griglia del Mondiale 2021 è già definita, manca un ultimo tassello che riguarda la Mercedes, non ancora accordatasi con Lewis Hamilton per il rinnovo di contratto.

Per il resto, tutte le scuderie hanno scelto la propria line-up, al termine di una serie di spostamenti che hanno modificato il volto di numerosi team. La Red Bull ha preso la propria decisione alla fine del Mondiale 2020, dando il benservito ad Alexander Albon per prendere Sergio Perez, che affiancherà Max Verstappen nella prossima stagione.

La tentazione Vettel

A Milton Keynes sarebbe potuto tornare Sebastian Vettel, ma il clamoroso ricongiungimento non è avvenuto per la fretta di Helmut Marko. Il consulente austriaco ha spiegato infatti cosa è accaduto a F1-insider: “mi era chiaro che diverse cose sarebbero successe nel mercato-piloti, ma nel 2022. Per esempio, ero sicuro che ci sarebbe stato un posto vacante in Mercedes e non solo. Quindi avevo consigliato a Vettel di stare un anno fermo. Facendo così avrebbe avuto grandi chance di prendere un sedile importante. Quando la Ferrari gli ha dato il benservito noi non avevamo spazi di manovra. All’epoca pensavamo che Albon si sarebbe sviluppato positivamente e che sarebbe stato in grado di guidare anche nel 2021. Questo è quanto dissi a Sebastian. Purtroppo ci sbagliavamo, e quando abbiamo dovuto cercare noi il pilota ormai Vettel si era accordato con Aston Martin”.