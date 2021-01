Hanno sfruttato i botti di Capodanno per rapinare un negozio di abbigliamento nel centro di Afragola, in provincia di Napoli, ma i malviventi non hanno fatto i conti con il proprietario.

E’ successo nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, quando un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina del negozio con il proprio mezzo, facendo razzia di tutti i prodotti presenti all’interno dei locali, soprattutto vestiti. A fare da palo un’altra auto, ferma all’incrocio di piazza Gianturco, notata da uno dei residenti che ha avvertito la polizia e fatto un video con il telefonino.

L’arrivo del proprietario

Improvvisamente, sul luogo è sopraggiunto a grande velocità con la sua Panda il proprietario del negozio, che si è lanciato su entrambe le auto in sosta dei malviventi speronandole. Nonostante il cruento incidente, i ladri sono riusciti a scappare con tutte e due le auto, con il proprietario del locale alle calcagna. Sfortunatamente per quest’ultimo, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce, ma il video di uno dei vicini potrebbe inchiodare i ladri.

