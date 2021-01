Zlatan Ibrahimovic parteciperà come noto al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo.

Lo svedese ricoprirà i panni dello show-man insieme a Fiorello e Amadeus, attirando l’attenzione sulla kermesse canora anche del pubblico sportivo, incuriosito dalle prestazioni che Zlatan sfornerà sul palco dell’Ariston. La sua presenza però sarà limitata a quattro sere sulle cinque in programma, dal momento che Ibrahimovic il 3 marzo dovrà scendere in campo a San Siro con il Milan, sfidando l’Udinese in campionato. In quell’occasione lo svedese dunque non sarà all’Ariston, al contrario delle altre serata.

Quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo?

In molti si sono chiesti quale sarà il cachet che verrà destinato a Ibrahimovic, la risposta sembra averla data il settimanale CHI. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, pare che lo svedese riceverà 50mila euro a serata, stessa cifra che dovrebbe toccare pure a Fiorello. Per quanto riguarda invece il look di Ibra, verrà curato in ogni serata da Dsquared2, marchio creato dai fratelli canadesi Dean e Dan di cui l’attaccante del Milan è già testimonial.