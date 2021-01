Quanti soldi ha guadagnato McGregor? Una domanda che molti si sono posti prima e dopo l’incontro che ‘The Notorious‘ ha perso contro Dustin Poirier, finendo ko al secondo round.

Una sconfitta pesante da digerire per il fighter irlandese, andato al tappeto per la prima volta in carriera per colpa della lunga inattività. Una debacle clamorosa attenuata dalla cifra che McGregor riceverà per questo incontro, notevolmente superiore a quella che incasserà Poirier.

Quanti soldi ha guadagnato McGregor?

Stando a quanto riferito dai media anglosassoni, McGregor intascherà 5 milioni di dollari (circa 4,11 milioni di euro), cifra a cui bisognerà aggiungere parte dei proventi dalla pay-per-view. Il guadagno finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di dollari (circa 16,44 milioni di euro). Molto più bassa invece la cifra che riceverà Poirier nonostante la vittoria, si parla di 1 milione di dollari (circa 822.000 euro) a cui si aggiungerà una parte dei proventi dalla pay-per-view (cifra non meglio specificata).