Quando esce Lupin 2? In molti si sono posti questa domanda dopo aver letteralmente divorato la prima stagione, caratterizzata da cinque episodi che hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori. Il protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy, è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico sul proprio personaggio, portando dalla fantasia alla realtà i colpi di Arsenio Lupin. Un’interpretazione da manuale quella dell’attore francese, al punto da portare la serie ‘Lupin’ al primo posto della Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi.

Quando esce Lupin 2?

Netflix ha annunciato in questi giorni che ci sarà anche Lupin 2, sottolineando come i nuovi cinque episodi verranno diffusi nell’estate 2021. Nel cast, diretto da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight) ci saranno oltre ad Omar Sy anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.