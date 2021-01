Al via su DAZN la diciassettesima giornata di Serie A TIM per un 2021 di grandi emozioni in campo. La 17ª giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 9 gennaio alle 20:45 con l’incontro tra Milan e Torino. Pre-partita, in diretta dallo Stadio San Siro di Milano con Marco Russo e Massimo Gobbi.

Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi

Dal campo: Federica Zille

Domenica 10 gennaio

Alle 12:30 da non perdere Roma – Inter: uno dei lunch-match più prestigiosi della stagione.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Giulia Mizzoni e Davide Bernardi

Alle 15:00 la sfida tra l’Hellas Verona e il Crotone, affamato di punti per la classifica.

Telecronaca: Dario Mastroianni e Alessandro Budel

Dal campo: Tommaso Turci

Serie B

Sabato 9 gennaio

Appuntamento alle 14:00 con il recupero della quinta giornata della serie BKT con il match tra Reggiana e Cittadella

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dal campo: Gianluca Prudenti

Calcio Internazionale

Per il calcio internazionale, che questa settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano:

Sabato 9 gennaio

Alle ore 18:30 la sfida tra Arsenal e Newcastle, pronte a scendere in campo per il terzo turno di FA Cup.

Telecronaca: Edoardo Testoni

Alle 21:00 il match tra Manchester United e Watford per una nuova emozionante sfida.

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Domenica 10 gennaio

Alle ore 14:30 da non perdere il match tra Chelsea e Morecambe. Chi otterrà i punti per la vittoria?

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Alle ore 14:30 l’incontro tra Manchester City e Birmingham per la conquista del vertice della classifica.

Telecronaca: Riccardo Mancini