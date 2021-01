Perché Golemic ha tirato il rigore in Inter-Crotone? In molti si saranno fatti questa particolare domanda nel vedere il difensore della squadra calabrese presentarsi sul dischetto a San Siro. Conclusione perfetta dagli undici metri e risultato rimesso in equilibrio sul 2-2, dopo la rimonta dell’Inter arrivata grazie al gol di Lautaro Martinez e l’autogol di Marrone.

Il 2-2 del Crotone lo ha segnato Vladimir Golemic, presentandosi sul dischetto del rigore dopo il fallo fischiato di Vidal su Reca fischiato dall’arbitro Aureliano. Il serbo ha calciato il penalty innanzitutto per l’assenza di Simy, rigorista designato del Crotone. In secondo luogo perché in carriera Golemic è stato rigorista del Mladost Lucani in Serbia, precisamente nella stagione 2014/2015. Cinque i rigori segnati nel corso della sua carriera, compreso uno tirato e segnato in Coppa Italia quest’anno contro la Spal .