E’ finita l’avventura del Papu Gomez con l’Atalanta, l’attaccante argentino oggi ha lasciato Bergamo per volare a Siviglia, suo nuovo club per le prossime tre stagioni.

Un addio amaro per l’ex capitano della Dea che, prima di salire sull’aereo, ha voluto lanciare un’ultima frecciatina a Gasperini: “lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa. Mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente. Già ho parlato con i miei compagni e loro sanno cosa penso. I miei sentimenti e quanto voglio bene a tutti“.

I dettagli dell’affare

Atalanta e Siviglia hanno trovato un accordo per il passaggio del Papu Gomez al club andaluso, chiudendo un’operazione avviata solo pochi giorni fa. La società spagnola pagherà 5,5 milioni di euro per l’argentino, più 3 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Il giocatore, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto di tre anni e mezzo, ovvero fino al 2024.