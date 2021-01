La pesante sconfitta subita negli ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia sta spingendo i dirigenti a valutare la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, che non è più salda come qualche settimana fa.

Il ko nel derby e l’eliminazione di ieri sono campanelli d’allarme che la società non sta ignorando, iniziando a ragionare sulle prossime mosse. La fiducia all’allenatore portoghese per il momento è confermata fino alla prossima sfida, che sarà ancora contro lo Spezia ma questa volta in campionato. Se le cose dovessero andare male, a quel punto la Roma potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Panchina Roma: Allegri in pole

Il nome in cima alla lista per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è quello di Massimiliano Allegri, ormai fermo da un po’ dopo la fine della storia con la Juventus. L’allenatore toscano è pronto a rimettersi in pista e la Roma sarebbe una piazza gradita, un progetto ambizioso che potrebbe convincerlo a tornare in panchina. Su Allegri però sta ragionando anche il Chelsea, dunque il club giallorosso dovrà fare in fretta per evitare di perdere terreno nei confronti del club inglese.