La panchina del Chelsea è pronta a cambiare padrone, i pessimi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione hanno spinto Roman Abramovich a dare il benservito a Frankie Lampard.

Stando a quanto riferito dai media inglese, l’esonero dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il patron russo che ha già preso la decisione su chi sarà il prossimo allenatore del Chelsea.

Scelto Tuchel

Il nuovo manager del Chelsea sarà Thomas Tuchel, esonerato poche settimane fa dal Paris Saint-Germain. Per il tedesco ecco subito una nuova opportunità di riscatto in Premier League, per quella che sarà la sua prima esperienza in Inghilterra. Roman Abramovich corona così il suo desiderio di avere un allenatore tedesco, piazzando Tuchel sulla panchina del Chelsea per migliorare quel terribile nono posto lontano dal valore della rosa del club inglese.