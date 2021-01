MotoGp, il padre di Jorge Lorenzo stuzzica Valentino Rossi: “se un giorno le stelle si allineeranno…”

Il rapporto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non è mai stato idilliaco, soprattutto a causa dei duri scontri avvenuti tra i due in pista.

Una battaglia senza esclusione di colpi, a cui spesso hanno fatto seguito dichiarazioni al veleno che hanno acuito le loro divergenze. Dopo il ritiro del maiorchino, la situazione è notevolmente migliorata, anche se le frecciatine a Valentino Rossi continuano ad arrivare.

LEGGI ANCHE: MotoGp, allenatore speciale al Ranch per Valentino Rossi

Il padre di Lorenzo stuzzica Valentino Rossi

L’ultima frecciata diretta a Valentino Rossi porta la firma di Chicho Lorenzo, il padre di Jorge, che ha commentato a Motosan.es la scelta del Dottore di rimanere in MotoGp alla Petronas: “se non ci credesse, non avrebbe continuato a correre. La fede sposta le montagne, quindi non sarò io a dubitare se un giorno tutte le stelle si allineeranno e potrà ottenere qualche grande risultato“.