Un comportamento davvero deprecabile quello di Victor Osimhen, protagonista di una festa in Nigeria che avrebbe potuto sicuramente evitare.

L’attaccante del Napoli infatti ha contratto il Coronavirus probabilmente nel corso di questo party, organizzato il giorno prima del suo compleanno, ossia il 28 dicembre. Nelle immagini si nota Osimhen sventolare banconote e ballare in maniera sfrenata senza mascherina, con molte persone vicino a lui. Un comportamento davvero pessimo, che rischia di costargli una multa salatissima.

La nota del Napoli

Victor Osimhen è risultato positivo oggi al Coronavirus, in seguito al tampone effettuato una volta rientrato in Italia. A renderlo noto il Napoli con un comunicato apparso sul proprio sito: “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

