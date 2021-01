La lotta per il titolo nel Mondiale 2021 di Formula 1 sarà ristretta a Mercedes e Red Bull, questa è la convinzione di Helmut Marko, che ha sottolineato come la Ferrari giocherà la parte del terzo incomodo senza però lottare andare oltre il terzo posto.

Il consulente austriaco ha ammesso di avere ricevuto una soffiata sul motore del Cavallino, rivelandola ai microfoni della tv tedesca RTL: “la Ferrari si è sviluppata molto a livello di motore, questo è quanto mi riferiscono. Penso che abbiano messo alle spalle un 2020 per loro scioccante, mancavano 50 cavalli a tutti i motorizzati Maranello. Ora hanno acquisito fiducia con questo motore nuovo, almeno penso che sia così. Poi il rapporto con Vettel era agli sgoccioli, questo influiva sulla gestione della squadra. Credo che possano certamente giocarsi il terzo posto con McLaren e Aston Martin“.

LEGGI ANCHE: Chi è Maya Weug? La prima pilota donna della Ferrari

Capitolo Aston Martin

Soffermandosi poi sull’Aston Martin, Helmut Marko ha ammesso: “l’Aston Martin non andrà oltre il terzo posto. L’anno scorso il divario con noi era troppo grande e aver ingaggiato Vettel, per quanto sia importante, non basta. Non credo che si possa colmare in una stagione, anche perché riguarda la struttura del team. E poi, per lottare seriamente in un Mondiale, tutto ti deve andare bene, dallo sviluppo fino a ogni singolo pit-stop. Non vedo l’Aston Martin ancora pronta per questo livello“.