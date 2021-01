E’ cominciata la nuova avventura di Sebastian Vettel con l’Aston Martin, il tedesco si è presentato nel quartier generale oggi per la consueta prova sedile, step fondamentale in vista del Mondiale 2021.

Una prima presa di contatto con quella che sarà la vettura che guiderà in questo nuovo capitolo della sua carriera, dopo ben sei anni trascorsi al volante della monoposto Ferrari.

Nuovo look per Vettel

In questo giorno importante, Sebastian Vettel si è presentato nel quartier generale dell’Aston Martin con un look completamente diverso rispetto a quello avuto in Ferrari, il tedesco infatti ha patito una repentina perdita di capelli, che lo ha spinto ad accorciarli notevolmente. Il risultato è un viso totalmente trasformato, molto diverso da quello a cui il quattro volte campione del mondo ci aveva abituato.