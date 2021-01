Nuovo ingresso nella VR46 Academy di Valentino Rossi, che potrà contare a partire da questa stagione su un nuovo coach per il settore Motocross. Si tratta di Bryan Toccaceli, pilota sammarinese rimasto coinvolto in un grave incidente nel 2018 al crossodromo di Baldasserona. Il crash lo ha costretto alla sedia a rotelle, ma non per questo Bryan si è arreso, iniziando adesso un nuovo percorso professionale.

La nota della VR46 Academy

Ad annunciare l’ingresso di Bryan Toccaceli nell’Academy di Valentino Rossi ci ha pensato lo stesso team con un tweet apparso sul proprio account: ‘siamo orgogliosi di annunciare Bryan Toccaceli come coach della VR46 Riders Academy per il Motocross. “Sono felice ed onorato per questa nuova opportunità. Mi impegnerò al massimo per fare un buon lavoro e sono certo che mi divertirò tanto con i ragazzi dell’Academy“.