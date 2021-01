Alex Di Giorgio è stato squalificato 8 mesi dal Tribunale Nazionale Antidoping per essere risultato positivo all’ostarina, in seguito ad un controllo effettuato lo scorso 13 settembre a Livigno. Lo stop del nuotatore italiano ha iniziato a decorrere dall’8 ottobre 2020, dunque si concluderà il prossimo 7 giugno 2021. Oltre alla squalifica, Di Giorgio dovrà pagare anche le spese del procedimento, quantificate forfettariamente in 378 euro.

Positivo all’ostarina

Alex Di Giorgio è stato squalificato per essere risultato positivo all’ostarina, un modulatore selettivo del recettore degli androgeni (Sarm), teso a migliorare la prestazione in allenamento e aumentare la resistenza fisica. La positività è stata riscontrata in seguito ad un controllo antidoping a sorpresa, effettuato dalla Nado Italia il 13 settembre 2020. In carriera Di Giorgio ha partecipato sia alle Olimpiadi di Londra 2012 che a quelle di Rio 2016, ma il risultato più importante lo ha ottenuto agli Europei di Debrecen 2013, dove ha vinto l’argento con la staffetta 4X200 stile libero.