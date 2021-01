Paura e apprensione per Nelson Piquet, risultato positivo al Coronavirus e dunque ricoverato in ospedale.

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 ha trascorso due notti sotto osservazione, venendo poi dimesso al termine delle 48 ore avendo manifestato sintomi abbastanza lievi. Il ricovero si è reso necessario considerando non solo i 68 anni di Nelson Piquet, per questo considerato soggetto a rischio, ma anche per l’operazione al cuore affrontata nel 2013 per ipertrofia.

Piloti e Coronavirus

La notizia, riportata dal sito Motorsport-Total.com, è arrivata a poche ore dalla positività al Coronavirus di Charles Leclerc, che ha annunciato di aver contratto il Coronavirus nel pomeriggio di ieri. Oltre al monegasco, i piloti che hanno dovuto fare i conti con il virus sono stati: Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton e per ultimo Lando Norris.