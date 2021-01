Morto Solange, trovato senza vita il famoso sensitivo

Il 2021 non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, oggi arriva l’ennesima notizia tragica: è stato trovato morto, nella sua abitazione di Livorno, Paolo Bucinelli, più conosciuto come Solange. Il famoso sensitivo e volto televisivo aveva 69 anni e non sono note le cause della sua morte. Il corpo di Solange è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Collesalvetti dai vigili del fuoco, chiamati da alcuni amici del sensitivo, preoccupati perchè non ricevevano sue notizie da giorni.

Come stava Solange?

Solange era stato al pronto soccorso domenica scorsa a causa di un problema glicemico ed era stato poi dimesso. Non si hanno ulteriori informazioni sullo stato di salute di Solange, che secondo il medico del 118 intervenuto sul posto è deceduto per cause naturali.

La dinamica del ritrovamento del corpo di Solange

Gli amici del famoso sensitivo, allarmati perchè non avevano notizie di Solange da giorni si sono recati nella sua abitazione di Livorno, senza però ricevere mai una risposta al campanello. Gli amici di Solange si sono spaventati quando, provando a chiamarlo sul cellulare, sentivano la suoneria da fuori il portone di casa. Solo allora hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando il cadavere di Solange sul divano.