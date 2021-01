Un dramma si è consumato oggi presso il centro sportivo della Sampdoria a Bogliasco, dove un uomo è morto a causa di un improvviso malore.

Si tratta di Giovanni Piana, il titolare di una delle ditte edili che stanno lavorando per costruire la nuova cittadella di proprietà del club blucerchiato. Arrivato sul posto per un sopralluogo, l’uomo è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Gli operai hanno immediatamente chiamato i sanitari della Sampdoria, i quali intervenuti con il defibrillatore non sono riusciti a salvarlo.