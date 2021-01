Il mondo del cinema è a lutto per la morte di Tanya Roberts, conosciuta come Julia Rogers delle Charlie’s Angels. L’attrice 65enne ha avuto un malore subito dopo essere tornata a casa da una passeggiata con i suoi cani, perdendo i sensi senza più riacquisirli. Trasportata immediatamente presso il Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles, Tanya Roberts non si è più ripresa ed è morta nella giornata di domenica all’età di 65 anni.

L’annuncio

La morte di Tanya Roberts è stata resa nota dall’Hollywood Reporter, che ha sottolineato come l’attrice sia collassata il 24 dicembre dopo la passeggiata con i suoi cani, senza più riprendere conoscenza fino alla morte, sopraggiunta nella giornata di ieri. Un portavoce ha spiegato come Tanya “è stata attaccata ad un ventilatore, ma non è mai migliorata“. Nella sua carriera, Tanya Roberts aveva anche vestito i panni della ‘Bond Girl‘, recitando negli anni ’80 accanto a Roger Moore in “Bersaglio mobile“.