Tragedia a Catania, dove è stata confermata la morte di un surfista americano disperso ormai da molte ore. Il corpo senza vita è stato intercettato dall’elicottero della Marina Militare a due miglia marine dalla costa, quando ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. La causa del decesso è l’annegamento, ma al momento non è chiaro come possa essere avvenuto l’incidente. Il surfista è morto nel tratto di mare di Catania di fronte al ‘Tavernetta‘, poco distante dal porticciolo di Ognina.

L’allarme della sorella

La morte del surfista americano dovrebbe essere avvenuta qualche ora prima dell’allarme lanciato dalla sorella, che ha telefonato alla capitaneria per comunicare la scomparsa del fratello. A far preoccupare la donna è stato il ritrovamento della tavola da surf e di un cappellino, che ha spinto i sommozzatori dei vigili del fuoco a gettarsi in mare alla ricerca dell’uomo. E’ stata avviata un’indagine., ma al momento non si conosce l’identità della persona annegata.