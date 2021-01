La cause della morte di Solange non convincono, per questo motivo il pubblico ministero Sabrina Carmassi ha disposto l’autopsia sul corpo del sensitivo, deceduto lo scorso 7 gennaio all’interno della sua abitazione.

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e ricostruire quanto accaduto prima del decesso di Paolo Bucinelli, indagando anche su quanto avvenuto il 2 gennaio, quando il sensitivo rifiutò il ricovero presso l’ospedale di Cisanello.

Il ritrovamento del cadavere

La morte di Solange è avvenuta come detto il 7 gennaio, quando il sensitivo è stato ritrovato senza vita nella sua casa da alcuni amici e dai vigili del fuoco, chiamati per forzare la porta dell’abitazione. Nei prossimi giorni verrà svolta dunque l’autopsia, che dovrebbe fare chiarezza sulle cause del decesso.