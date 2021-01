Una tremenda tragedia ha sconvolto il mondo dello sport americano, il promettente skater Henry Gartland è morto in circostanze non ancora chiarite all’età di 21 anni.

Un talento innato quello dell’atleta di Minneapolis, che aveva l’obiettivo di arrivare un giorno alle Olimpiadi, dal momento che lo skateboard debutterà come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2021. Purtroppo questo sogno resterà tale, dal momento che Henry è morto probabilmente a causa di un gesto estremo. Non è certo che si sia suicidato, ma il sospetto è stato sollevato dai suoi sponsor sui social, dove hanno pubblicato messaggi in cui si fa menzione di numeri di telefono riguardanti associazioni di prevenzione del suicidio.

Morte skater americano: il post social

A dare notizia della morte di Henry Gartland, promettente skater americano, ci ha pensato uno dei suoi sponsor con un messaggio sui social: “cercare di trovare le parole per esprimere quanto abbiamo il cuore spezzato in questo momento sembra quasi impossibile. Henry Gartland era la nostra famiglia. Lo abbiamo amato tutti e lo ameremo sempre. Un fratello premuroso, un figlio e uno degli skateboarder più incredibili che abbiamo mai visto. Henry era qualcuno che non ha mai perso di vista chi era e cosa gli importava. Comprendiamo come in un momento come questo tutti vogliamo sapere il motivo, ma la verità è che forse non lo sapremo mai. Ci mancherai più di quanto tu sappia Henry, sappi che ti porteremo sempre con noi“.