Una vera e propria strage quella verificatasi nella notte in una casa di riposo di Lanuvio, nei pressi di Roma. Cinque anziani sono morti e altre sette persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, forse a causa di una intossicazione da monossido di carbonio.

La ricostruzione

Immediato l’intervento dei soccorsi dopo l’allarme lanciato da un operatore che, arrivando in struttura questa mattina, ha trovato le dodici persone al suo interno prive di sensi (due sanitari e dieci ospiti). Mistero sulle cause, anche se la prima ipotesi potrebbe essere una intossicazione da monossido di carbonio.