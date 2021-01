Il motociclismo spagnolo piange la morte di Arturo Tizon, pilota 36enne che è venuto a mancare nella giornata di ieri.

Fatale un infarto che lo ha colpito durante un allenamento in mountain bike con alcuni amici, al punto da non lasciargli scampo nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. Una notizia tragica per il mondo del motociclismo, dal momento che Arturo Tizon era molto conosciuto per i suoi trascorsi nel Motomondiale.

La carriera di Arturo Tizon

Il pilota 36enne in carriera ha vinto il campionato spagnolo Supersport nel 2005, per poi debuttare l’anno successivo nel mondiale della stessa categoria. L’arrivo nel Motomondiale, precisamente nella classe 250, è datato 2006 e in due stagioni raccoglie 12 punti in 23 gare disputate. Di recente aveva preso parte ad alcune gare endurance, come la 24 Ore di Catalunya.