Sono giorni complicati per Carlos Tevez, costretto non solo a fare i conti con la sconfitta in semifinale di Copa Libertadores, ma anche con le fake news riguardanti la morte del padre. Il genitore si trova in condizioni di salute gravi, ma al momento è ancora in vista, per questo motivo Carlitos è intervenuto sui social per mettere a tacere queste fastidiose voci.

L’annuncio di Tevez

Carlos Tevez ha pubblicato su Twitter un messaggio chiaro e diretto, con cui ha sgomberato il campo da tutte le illazioni riguardanti la morte del padre: “ciao a tutti, voglio comunicarvi che le notizie che stanno circolando sulla salute di mio padre sono false. Per favore, rispettate la mia famiglia, qualsiasi fake news che riguardi questa situazione non è per nulla piacevole. Grazie mille“.

Le condizioni del padre di Tevez però ormai sono disperate, il signor Segundo ha contratto il Coronavirus che ha aggravato una situazione già complicata. Carlitos è ormai rassegnato, però ha voluto comunque sgombrare il campo da quelle fake news che lo hanno notevolmente infastidito.