Periodo complicato per Juan Martin Del Potro, costretto a piangere la morte del padre Daniel Horacio, venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 63 anni.

Il genitore del tennista argentino era stato operato al cuore a metà dicembre e, per via delle sue precarie condizioni di salute, era stato ricoverato presso una clinica privata di Buenos Aires. A riportare la notizia è il quotidiano ‘La Nacion’, che ha rivelato come il decesso sia avvenuto nella giornata di lunedì dopo alcune complicazioni.

Basso profilo

Il papà di Juan Martin Del Potro non ha mai amato le luci dei riflettori, è sempre rimasto in disparte durante la carriera del figlio, occupandosi degli aspetti commerciali e contrattuali. Veterinario di professione, papà Del Potro ha sempre limitato le sue apparizioni pubbliche, rimanendo sempre in Argentina a gestire l’attività di famiglia legata ai campi e al bestiame.