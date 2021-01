Lutto nel mondo dello spettacolo, costretto a piangere la morte di Mira Furlan, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo nella famosa serie ‘Lost‘, in cui interpretava Danielle Rousseau. L’attrice si è spenta a 65 anni a causa di una lunga malattia, che non le ha lasciato scampo e se l’è portata via nella giornata di oggi. La notizia della morte di Mira Furlan è stata annunciata sul suo profilo Twitter, probabilmente dai familiari.

La carriera

Nata a Zagabria nel 1955, Mira Furlan ha iniziato la sua carriera nel cinema e nella tv nel 1982, interpretando film di successo come ‘Papà è in viaggio d’affari’, che vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes dell’85. Trasferitasi negli Stati Uniti dopo lo scoppio della guerra civile, Mira Furlan ha partecipato ad alcuni episodi della sterie tv ‘Babylon 5’, per poi entrare nel 2004 nel cast della famosa serie tv ‘Lost‘, dove ha recitato fino al 2010.