La morte di Maradona ha aperto una battaglia legale senza esclusioni di colpi, con i suoi familiari che si contendono l’eredità lasciata dal Pibe.

Le persone che parteciperanno alla successione al momento non sono ben definite, dal momento che il Diez ne ha cinque riconosciuti e altri sei che hanno avviato l’iter per il riconoscimento della paternità. Una situazione complicata a cui, da qualche giorno, si è aggiunta una novità importante che riguarda Rocio Oliva, ex compagna di Maradona.

I versamenti di Diego

Sui media argentini è emersa la notizia di alcuni versamenti che Maradona avrebbe fatto nei confronti di Rocio Oliva, sua ultima fidanzata. Si tratta di ben due milioni di dollari, versati sul conto della bella argentina perché “Diego voleva che fossi indipendente“. Una novità importante che ha alzato un polverone intorno all’ex compagna di Maradona, che dovrà spiegare in maniera più approfondita i motivi di quel versamento.