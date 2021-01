La morte di Maradona ha avviato una dura battaglia legale tra gli eredi del Pibe de Oro, pronti a sfidarsi a colpi di carte bollate per provare a strappare una fetta più grossa del patrimonio del Diez.

Le figlie Dalma e Giannina hanno già avviato l’iter per prendere parte alla successione, così come Diego Junior, atteso in Argentina nei prossimi giorni. Intanto, in questa situazione intricata, è spuntata una nuova figlia illegittima di Maradona che avrebbe già avviato le procedure di filiazione.

LEGGI ANCHE: Morte Maradona, il medico Luque è nei guai: ha falsificato la firma del Pibe

La nuova figlia di Maradona

La ragazza in questione si chiama Eugenia Laprovíttola, è nata l’11 luglio 1995 ,e secondo l’emittente argentina America, non avrebbe il desiderio di prender parte alla successione riguardante i beni del padre. Il suo unico desiderio è quello di sapere se effettivamente Maradona possa essere suo padre e, in seconda battuta, incontrare la madre biologica. La ragazza, grandissima tifosa del Gimnasia y Esgrima de La Plata, vive a Berisso ed è stata adottata da bambina, diventando col tempo grande tifosa di Maradona. I due si sono incontrati tra il 2018 e il 2019, ma senza sapere l’uno dell’altra. Adesso, Eugenia Laprovittola ha intenzione di saperne di più, per questo motivo ha avviato l’iter per capire se il Pibe de Oro possa essere suo padre.