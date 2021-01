Intorno alla morte di Maradona, avvenuta ormai quasi due mesi fa, continuano a emergere inquietanti retroscena, svelati di giorno in giorno dalla famiglia e dai suoi amici.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda la salute del Pibe, che pare stesse apparentemente bene due giorni prima di morire. Lo ha svelato la figlia Gianinna, che ha postato sui social i messaggi scambiati su Whatsapp con uno degli psicologi di Maradona il 23 novembre. Un tweet resosi necessario per replicare alle accuse del giornalista Luis Ventura, che ha accusato le figlie del Pibe di non essergli state accanto negli ultimi giorni di vita.

La chat Whatsapp

La morte di Maradona è avvenuta il 25 novembre e, due giorni prima, la figlia Gianinna ha mandato questo messaggio allo psicologo del padre: “Ciao, come stai? Scusa se ti disturbo… Ci sono notizie di papà? Non è ancora possibile stare con lui rispettando il suo spazio?“. Parola a cui il medico ha risposto con questo sms: “Ciao, Giani! Come va? Papà era di buon umore e voleva stare da solo. Dobbiamo continuare a rispettare il suo spazio, consapevoli che (solo per oggi) sono stati raggiunti i due obiettivi, che sono la corretta medicazione e la mancata assunzione di alcol. Sarebbe bene chiedergli se vuole ricevere visite/videochiamate e farlo decidere in base a questo momento. L’idea è di evitare qualsiasi tipo di reazione come la scorsa settimana e continuare ad accompagnarlo, in modo che sappia che siamo disponibili al 100%, ma che le decisioni sono prese da lui“.