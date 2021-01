Sono passati due mesi dalla morte di Maradona, ma ancora nulla si è deciso per quanto concerne la sua eredità.

Al momento i suoi beni non sono stati ancora classificati, per questo motivo non è stato dato il via alla successione che comprende l’ex moglie Claudia Villafane e i suoi figli riconosciuti. A complicare il lavoro dei giudici c’è l’assenza di un testamento di Diego, dunque è molto complicato catalogare sia il denaro a lui appartenuto che i suoi beni immobili.

LEGGI ANCHE: Morte Maradona, pronte a spalancarsi le porte del carcere per il medico Luque

Il mistero delle casseforti

Nelle ultime ore, sono spuntate due misteriose casseforti a Dubai, delle quali nessuno conosce il contenuto, a parte Maradona. Entrambe non vengono aperte da due anni, quindi non è possibile sapere cosa ci sia all’interno. Potrebbero esserci dirham (la valuta degli Emirati), orologi, dollari o addirittura niente. “Le casseforti sono rimaste lì e non sono state più aperte in più di due anni” le parole di un amico intimo di Maradona a Infobae. Nei prossimi giorni le due casseforti potrebbero essere aperte, così da inserire il contenuto nell’eredità di Diego.