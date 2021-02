Emergono inquietanti dettagli sulla morte di Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre 2020 in una casa di Tigre.

Si tratta di alcune intercettazioni che vedono protagonista Leopoldo Luque, medico personale del Pibe, già indagato insieme alla psichiatra Agustina Cosachov per il decesso dell’argentino. In questi audio, il medico non si preoccupa della morte di Maradona, bensì della reazione della famiglia e dei loro spostamenti, chiedendo di essere informato. Parole surreali, diffuse da Infobae, che ha precisato come questo materiale sia già al vaglio degli inquirenti.

Le intercettazioni

Negli audio registrati subito dopo la morte di Maradona, il medico Luque si rivolge alla psichiatra Agustina Cosachov: “tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti“. Chiusa la conversazione con la Cosachov, Luque ha poi risposto a un collega, che lo ha chiamato per avere chiarimenti sulla morte di Maradona: “si scemo, il grosso si cagherà morendo” la replica oltraggiosa di Luque. “Pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì“. Alla luce di queste intercettazioni, il medico potrebbe essere nuovamente interrogato e la sua posizione potrebbe aggravarsi.