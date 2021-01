Tremenda tragedia per il calcio spagnolo, nella giornata di domenica è morto Aitor Gandiaga a causa di un terribile incidente stradale. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, il calciatore 23enne si sarebbe schiantato con la sua auto contro un bus nei pressi del valico di Iruzubieta , nella sua città natale di Markina-Xemein , nei Paesi Baschi . Al momento le notizie sono frammentarie, a dare la notizia del decesso è stato l’ Athletic Bilbao con un comunicato.

La carriera di Gandiaga

Cresciuto nelle giovanili dell’Athletic Bilbao, Aitor Gandiaga ha giocato nel Basconia (seconda squadra del club) per poi essere girato in prestito quest’anno Gernika, formazione di terza divisione spagnola. Nato nel 1997, il 23enne giocava esterno d’attacco, preferendo partire da destra nonostante fosse mancino per rientrare sul piede preferito.