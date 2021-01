Tragedia per la supermodella Stephanie Seymour e per il marito Peter Brant, costretti a piangere la morte del figlio di 24 anni Harry. Il giovane modello e influencer è stato stroncato da un’overdose, che non gli ha lasciato scampo. Da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe, ma non era mai riuscito a tirarsene fuori nonostante l’aiuto dei genitori e dei due fratelli.

L’annuncio della famiglia

Domenica Harry è morto, come annunciato dalla famiglia in una dichiarazione al New York Times: “saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più. Harry non era solo nostro figlio, ma anche un fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato la luce nei cuori di tante persone. Era davvero una bella persona dentro e fuori“. Nonostante la giovane età, Harry Brant aveva lanciato una linea di make up in collaborazione con MAC Cosmetics e aveva scritto da ragazzino per la rivista ‘Interview’, appartenente al padre.