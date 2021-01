Il mondo del cinema piange la morte di Nathalie Delon (Francine Canovas il suo vero nome), ex moglie del famoso Alain.

L’attrice transalpina è morta all’età di 79 anni a causa di un cancro fulminante, che non le ha lasciato scampo e l’ha portata via in pochi mesi. A darne notizia il figlio Anthony Delon, con un post pubblicato sui social network: “mia madre è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. È morta per un cancro che è stato rapido“.

Il rapporto con Alain Delon

La morte dell’ex moglie di Alain Delon ha scosso il cinema francese, dal momento che Nathalie aveva recitato nel film ‘Il Samurai’ firmato dal regista Jean-Pierre Melville. La storia con il famoso marito nacque negli anni ’60, dopo che Alain Delon lasciò Romy Schneider per sposarla nel 1964. I due poi si trasferirono a Los Angeles e lì nacque Anthony, il figlio della coppia.