Un triste lutto ha colpito il programma MasterChef Italia, costretto a piangere la morte di un ex concorrente. Si tratta di Alberto Naponi, aspirante chef in gara nel corso della terza edizione del talent culinario, riuscito a spingersi fino alla nona puntata. ‘Napo‘, come lo chiamavano i suoi compagni di viaggio, si è spento all’età di 76 anni come annunciato dalla redazione sui propri canali social: “è con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto“.

Chi era Alberto Naponi

La morte dell’ex concorrente di MasterChef Italia, Alberto Naponi, ha scosso l’intero programma, considerando il grande personaggio che ‘Napo‘ impersonava. Simpatico e scanzonato, lo chef di origine cremonese si è sempre messo in mostra per i suoi modi eleganti e per la sua ironia: “non ho mai aperto un computer, non ho mai studiato come fanno altri, la mia cucina sono io, è semplice, di gusto e piacevole“. Una perdita pesante, un addio doloroso per un concorrente che rimarrà nella storia del programma.