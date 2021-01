Si è conclusa l’indagine sulla morte di una donna e dei suoi cinque figli, deceduti lo scorso 8 dicembre in quello che è stato definito un tremendo caso di omicidio-suicidio. Lo sceriffo Bruce Sloan ha svelato in conferenza stampa come sia stata la donna a uccidere prima i cinque bambini, per poi togliersi la vita incendiando la casa. Un gesto causato dalla depressione di cui soffriva la 25enne, come confermato da un bigliettino lasciato al marito.

Il messaggio al marito

Prima di uccidere i figli e togliersi la vita, la donna ha scritto al marito per spiegargli i motivi del folle gesto: “mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni. Se scegli il denaro invece della mia depressione dimostri che non valgo niente. A nessuno importa di me? I soldi vanno e vengono, una volta che me ne vado non c’è modo di sostituirmi. Chiedo e grido aiuto ma non lo ottengo mai“.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna quella mattina è andata a prendere alla fermata del bus dei suoi figli, riaccompagnandoli a casa dove si trovavano gli altri tre. Successivamente ha imbracciato un fucile non automatico e ha fatto fuoco, uccidendo i suoi figli di 1, 2 e 3 anni e i due figliastri di 6 e 7 anni. Dopodiché ha incendiato la casa e si è tolta la vita, lasciando nell’angoscia più totale il marito, che adesso piange la scomparsa della sua intera famiglia.