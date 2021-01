Una scena raccapricciante, un delitto terribile perpetrato nei confronti di una donna italiana trasferitasi a Santo Domingo ormai da 10 anni. Il suo nome era Claudia Lepore, originaria di Carpi, uccisa a 59 anni dopo essere stata violentata. Una morte assurda quella toccata a Claudia, prima violentata e poi chiusa nel frigorifero dopo essere stata legata e imbavagliata. Secondo i media locali, non è escluso che la morte sia avvenuta per assideramento.

L’assassino

Un uomo è già stato fermato per la morte di Claudia Lepore, si tratta di Antonio Lantigua, detto El Chino, di 46 anni. Quest’ultimo sarebbe stato assunto per uccidere la donna italiana, incassando 200mila pesos (equivalente a poco meno di tremila euro). Il corpo di Claudia Lepore è stato trovato all’interno di un frigorifero, bloccato da una scala che non consentiva l’apertura. A denunciare la scomparsa della donna è stata un’amica modenese, con cui la 59enne aveva avviato nel 2009 un bed&breakfast.