Un triste lutto ha sconvolto Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, la coppia infatti è costretta a piangere la morte di una storia collaboratrice.

A rivelarlo è proprio il conduttore televisivo con un post sui social: “Grazie Eliana, non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore“. Una perdita enorme per Bonolis, dal momento che la signora in questione ha lavorato per anni al suo fianco in tv, diventando una storica collaboratrice del programma ‘Avanti un altro’. Un lutto che ha colpito l’intero cast, che ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia sui social.

Il post della moglie Sonia

Alle parole di Paolo Bonolis si sono sommate quelle della moglie Sonia Bruganelli, autrice di un toccante post su Instagram: “e adesso…? Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori… Una sera, ai Telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirate, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica… Però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo. Mi mancherai Eliana“.