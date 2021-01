Una triste notizia ha scosso questa mattina il mondo della Formula 1, Adrian Campos è morto all’età di 60 anni.

L’ex pilota spagnolo e fondatore dell’omonimo team è scomparso nelle prime ore di giovedì 28 gennaio, come annunciato sul profilo Twitter della scuderia: “oggi è il giorno più triste nella storia della Campos Racing, il nostro presidente e fondatore, Adrián Campos Suñer, ci ha lasciato. Il suo cuore ha smesso di battere, ma il suo ricordo sarà il motore che ci farà lottare tutti per continuare la sua eredità. Possa riposare in pace”.

La carriera di Campos

Adrian Campos ha collezionato in carriera 21 Gran Premi in Formula 1 al volante della Minardi, diventando poi noto per aver fondato la Campos Racing, riuscendo addirittura a portarla nel circus tra il 2010 e il 2012 con il nome di Hispania Racing F1 Team. Nelle categorie minori però la scuderia ha avuto grandi successi, lanciando piloti del calibro di Marc Gene e Fernando Alonso, vincitori entrambi nel 1998 e 1999 dell’Euro Open by Nissan.