Un tragico evento si è verificato negli Stati Uniti, precisamente nello stato della Louisiana, dove è avvenuta la morte di una ragazzina di 15 anni.

Quest’ultima è stata massacrata da numerose coltellate all’interno di un negozio di Calcasieu Parish, dove si trovava insieme ad alcune amiche. Quest’ultime, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, sono state arrestate con l’accusa di omicidio e trasferite al Centro di Detenzione Minorile.

Omicidio in diretta social

La morte della ragazzina di 15 anni sarebbe avvenuta in diretta sui social, con il video postato senza rimorso dalle coetanee colpevoli del folle gesto. A confermarlo ci sono le parole dello sceriffo Tony Mancuso, che ha precisato come il movente sembra essere una lite scoppiata tra le quattro coetanee: “tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram. Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante. E’ il terzo omicidio in sei mesi che coinvolge giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Vengono da tutti gli ambienti e sono di tutte le razze. Abbiamo un problema nella nostra comunità che dovremo affrontare, ed è l’accesso alle armi per i bambini”.