Da adolescente era l’idolo dei bambini grazie all’interpretazione di ‘Hanna Montana‘, dopodiché Miley Cyrus ha cambiato completamente personaggio, intraprendendo la strada della trasgressione.

La 28enne ex stellina Disney adesso ha dato una sterzata clamorosa alla sua vita, come dimostrano i suoi video musicali e le foto postate sui social. Miley Cyrus ha deciso di regalare ai suoi fan e followers il lato più piccante di sé, rivelando anche di amare alla follia i sex toys.

I sex toys come soprammobili

Nel corso di un’intervista al programma “Barstool Sports” della radio Sirius XM, Miley Cyrus ha parlato della sua vita sessuale, ammettendo di amare i sex toys: “li compro per me stessa, ma anche per utilizzarli come soprammobili da mettere in mostra“. I particolari giocattoli del sesso addobbano la villa da 5 milioni di dollari della cantante a Hidden Hills, sobborgo di Los Angeles, arredando le sei camere da letto, i sette bagni e la piscina in stile laguna che caratterizzano l’abitazione. Per quanto riguarda il sesso, Miley Cyrus ha infine rivelato di averlo fatto anche durante la quarantena: “ho fatto sesso sicuro, l’ho praticato su FaceTime…“.