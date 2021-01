E’ finita dopo 9 anni l’avventura di James Harden con la maglia dei Rockets, il ‘Barba‘ infatti lascia la franchigia di Houston per trasferirsi ai Brooklyn Nets, come rivelato sui social da Adrian Wojnarowski.

Una trade a quattro quella conclusa nella giornata di oggi, nella quale sono coinvolti anche i Cleveland Cavaliers e gli Indiana Pacers per un giro di giocatori da far rabbrividire. Tutto per permettere a James Harden di accasarsi ai Brooklyn Nets, dove troverà Kevin Durant e Kyrie Irving.

La trade